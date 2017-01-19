İsmail Köybaşı’nın “kırmızıyla” imtihanı

Beşiktaş'ta 6 sezonda toplam 2 kez kırmızı kart gören İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'de ilk sezonunda bu rakama ulaştı.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin yolunu tutan İsmail Köybaşı için sarı-lacivertli kulüpteki günlerinin pek parlak geçtiği söylenemez. Zira 27 yaşındaki oyuncu, 6 sezonda 106 kez formasını giydiği Beşiktaş'ta 2 kırmızı kart görürken, Fenerbahçe'de şimdiden 2 kırmızı kartı istatistik hanesine yazdırmış durumda.

Sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmaya kaptan olarak çıkan İsmail Köybaşı, 10. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

Bu kez aynı sahne, 48 gün sonra yine Gençlerbirliğine karşı oynanan bir kupa maçında yaşandı. Aradaki tek fark, tecrübeli oyuncunun sahada 16 dakika fazla kalmasıydı. 26'da penaltıya sebebiyet veren kaptan İsmail Köybaşı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

İlk maçta gördüğü kırmızı kartın ardından Beşiktaş derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyen İsmail Köybaşı, bu sefer de şampiyonluk yolundaki bir diğer rakiplerinden Başakşehir karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakmış olacak.