Kerim Frei İngiltere’ye dönüyor

Beşiktaş’ta forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City’ye transfer oluyor.

Beşiktaş ile Birmingham City, Kerim Frei transferi için 2,5 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2013-14 sezonunda bir diğer İngiliz ekibi Fulham’dan 3,1 milyon Euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 109 maça çıkarken 13 gol atıp 6 asist yaptı.

Bu sezon fazla süre alamayan ve rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Kerim Frei, Süper Lig’de 7, Şampiyonlar Ligi’nde 2, Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta forma giydi.