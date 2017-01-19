Real Madrid kupada kayıp

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İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Celta Vigo’yu konuk eden Real Madrid, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
40 maçlık yenilmezlik serisi Sevilla deplasmanında sona eren Zinedine Zidane’ın öğrencileri, üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Real Madrid, favori olarak çıktığı İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında, sahasında Celta Vigo’ya 2-1 yenilerek tur şansını zora soktu.
Bu maçın rövanşı, 25 Ocak’ta Celta Vigo’nun sahasında oynanacak.
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