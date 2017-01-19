Real Madrid kupada kayıp

Çin’de Selçuk İnan onayı

Galatasaray’da Sneijder ve Podolski’nin ardından, kaptan Selçuk İnan da Çinlilerin gündemine geldi. Çin Halk Cumhuriyeti’nde futbol takımlarının transferlerine onay veren komite Galatasaraylı Selçuk İnan’ı da transfer edilebilecek futbolcular listesine...