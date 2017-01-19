Zenginler liginde zirve değişti

Futbol Para Ligi’nin zirvesine Manchester United çıktı. United, 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez zirvede yer alırken, 11 yıldır birinciliği kimseye kaptırmayan Real Madrid 3. sıraya geriledi. Fenerbahçe ve Galatasaray ise listenin 25. ve 26. sıralarında kendilerine yer buldu.

Kulüplerin geçen sezonki toplam gelirlerini mercek altına alan Deloitte firması, Futbol Para Ligi’nin yeni sıralamasını açıkladı. Manchester United, 689 milyon Euro’luk toplam geliri ile 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez listenin zirvesinde yer aldı. İngiliz ekibini, 620.2 milyon Euro’luk geliri ile Barcelona takip etti. Son 11 yıldır zirveyi kimseye kaptırmayan Real Madrid ise ezeli rakibi Barcelona’nın sadece 100 bin Euro gerisinde 3. sırayı aldı.

Fenerbahçe 25, Galatasaray 26’ncı sırada

Bu 3 kulübü Bayern Münih ve Manchester City izledi. Fenerbahçe ve Galatasaray da listede yer aldı. Fenerbahçe, 157.7 milyon Euro’luk geliri ile 25’inci, Galatasaray ise 155.9 milyon Euro’luk geliri ile 26’ıncı basamakta gösterildi.

Para Ligi’nin ilk 20 sırasında yer alan kulüpler, toplam gelirlerini bir öncesi sezona göre yüzde 12 oranında artırdı. Gelirler toplam 7.4 milyar Euro ile yeni bir rekor kırdı. Yeni yayın hakları anlaşmasının da sayesinde, ilk 20’de 8 Premier Lig kulübü yer aldı. Son şampiyon Leicester City de, 20. sırada yer alarak tarihinde ilk kez listeye girdi.

Manchester United’ın zirvedeki yerini koruması ise hem bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması hem de sterlinin Euro karşısındaki düşüşü nedeniyle zor görünüyor.