Beşiktaş’tan müthiş transfer geliri

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Siyah-beyazlılar, Kerim Frei’ın Birmingham’a transferi resmiyet kazanırsa, son 1,5 yılda futbolcu satışı ve kiralama bedelinden önemli bir gelir elde etmiş olacak.
İşte Beşiktaş’ın son 1,5 yılda giden futbolcuları ve elde edilen gelir:
Kerim Frei (Birmingham) 2.5 milyon Euro
Olcay Şahan (Trabzonspor) 200 bin Euro
Denys Boyko (Malaga) 435 bin Euro (Kiralık)
Atınç Nukan (Leipzig) 5 milyon Euro
Alexis Delgado (Alaves) 400 bin Euro
Ersan Gülüm (Hebei Fortune) 7 milyon Euro
A.Milosevic (Darmstadt) 200 bin Euro (Kiralık)
Günay Güvenç (Göztepe) 75 bin Euro
Cenk Gönen (G.Saray) 600 bin Euro
Gökhan Töre (West Ham) 3 milyon Euro (Kiralık)
Jose Sosa (AC Milan) 7.5 milyon Euro
Demba Ba (S.Shenhua) 13 milyon Euro
Toplam: 40 milyon Euro /163 milyon TL
(Habertürk)
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