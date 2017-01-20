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Beşiktaş’tan müthiş transfer geliri

Yazar: Yayın Tarihi: 20 Ocak 2017

Siyah-beyazlılar, Kerim Frei’ın Birmingham’a transferi resmiyet kazanırsa, son 1,5 yılda futbolcu satışı ve kiralama bedelinden önemli bir gelir elde etmiş olacak.

İşte Beşiktaş’ın son 1,5 yılda giden futbolcuları ve elde edilen gelir:

Kerim Frei (Birmingham) 2.5 milyon Euro

Olcay Şahan (Trabzonspor) 200 bin Euro

Denys Boyko (Malaga) 435 bin Euro (Kiralık)

Atınç Nukan (Leipzig) 5 milyon Euro

Alexis Delgado (Alaves) 400 bin Euro

Ersan Gülüm (Hebei Fortune) 7 milyon Euro

A.Milosevic (Darmstadt) 200 bin Euro (Kiralık)

Günay Güvenç (Göztepe) 75 bin Euro

Cenk Gönen (G.Saray) 600 bin Euro

Gökhan Töre (West Ham) 3 milyon Euro (Kiralık)

Jose Sosa (AC Milan) 7.5 milyon Euro

Demba Ba (S.Shenhua) 13 milyon Euro

Toplam: 40 milyon Euro /163 milyon TL

(Habertürk)

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