Fenerbahçe’de B planı Everton Ribeiro

Orta saha transferi için Adanaspor beraberliği sonrası girişimlerini iyice arttıran Fenerbahçe’de Jose Sosa için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Arjantinli oyuncuyu Fenerbahçe’nin teklifi cazip gelse de Milan kulübü oyuncuyu göndermekten vazgeçerken, yıldız oyuncu da iyi teklife rağmen Türkiye’ye dönmeyi kabul etmedi. Hal böyle olunca da Fenerbahçe vakit kaybetmeden alternatiflere yöneldi.

Sevilla’da forma şansı bulamadığı için ayrılmayı düşünen Ganso’yu teknik direktör Advocaat’a soran yönetim hocanın vetosuyla karşılaştı. Brezilyalı oyuncuyu istemeyen Advocaat bir başka Brezilyalı’ya ise onay verdi.

O isim ise Al Ahli’nin hücuma yönelik orta sahası Everton Ribeiro… Advocaat’ın da oyuncuyu istemesiyle hemen girişimlere başlayan Sarı-Lacivertliler Sow’un eski takım arkadaşı olan oyuncuyu iki kulüp arasındaki ilişkiler sayesinde kiralamayı hedefliyor.

Everton Ribeiro, Al-Ahli’den ayrılmak istediğini yönetime bildirirken, Fenerbahçe ilgisi karşısında fazlasıyla memnun kaldı. Oldukça yakın arkadaşı Josef de Souza’dan da bilgi alan yıldız oyuncu, Al-Ahli’ye bu teklifi kabul etmeleri için baskı yapıyor.

Fenerbahçe de bu kulübe hem para, hem de Emenike veya Van der Wiel’in içinde olduğu takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. Al Ahli’nin ikna edilmesi halinde transferin kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. (Habertürk)