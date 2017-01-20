Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Kartal Yuvası mağazasının açılışında sakatlık sonrası muhteşem bir geri dönüşe imza atan Talisca ve forvet transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Metin Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

"Talisca burada çok mutlu"

"Talisca, 2 sene bizim oyuncumuz. Talisca ile 2 yıllık kontratımız var, gitmesi gibi bir durum yok. Bizde çok mutlu Talisca, başkana da söyledi. Burayı çok seviyor. Biz de onu hem futbolculuğuyla hem de kişiliğiyle çok seviyoruz.

"Forvet transferi sürpriz olur"

Forvet transferi yapmazsak sorun değil, paramız kasada durur, sezon sonu bakarız. Forvet transferi yapmayabiliriz, olursa da sürpriz olur. Beşiktaş'ın ekip ruhuna uygun oyuncu arıyoruz. Beşiktaş'a gelmek isteyen çok futbolcu var. Beşiktaş'ın santrafor ihtiyacı olduğu yazılıyor. Birkaç teklif yaptık ama yapmış olmak için olmayacak. Elimizde Türk Milli Takımı'nın santrforu Cenk Tosun var. Aboubakar da bir an evvel dönmek istiyor. Biz transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Bizim oyun kalitemize sistemimize uyacak bir isim alabiliriz."