Kerim Frei resmen Birmingham City’de

Genç oyuncu, İngiltere Championship ekibi Birmingham City ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş borsaya gönderdiği açıklamada, Kerim Frei transferi için Birmingham City kulübüyle 2 milyon 250 bin Euro karşılığında anlaşma sağlandığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kerim Frei’ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro

Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro

Birmingham City’de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir.

TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Siyah-beyazlı kulüp açıklamanın hemen ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla Kerim Frei’a teşekkür etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Kerim Frei, instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Genç oyuncu söz konusu paylaşımında, “Birmingham ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı.

Öte yandan Birmingham kulübü de sosyal medya hesabından Kerim Frei için “Hoş geldin” paylaşımı yaptı.