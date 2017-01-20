Podolski’den kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini koruyan Alman oyuncunun, menajeriyle birlikte İstanbul’da yemek yerken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması, ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Ara transfer döneminde ismi Çin kulüpleriyle anılan Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğu’nun dün akşam A Spor’a yaptığı açıklamada, “Podolski bizim değerli oyuncumuz. Ama Türkiye’deki son olaylardan sonra ailesi buradan ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Konuşuyoruz ama böyle bir problem var. Bunu zamana yaymaya çalışıyoruz” sözleriyle ayrılık sinyali vermişti.

Podolski’nin dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da bunu doğrular nitelikteydi… Alman oyuncu dün gece Instagram hesabından, menajeri Nassim Touihri ile birlikte yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaştı. İstanbul’da Podolski ile buluşan Touihri’nin Galatasaray yönetimiyle Podolski’nin Vissel Kobe’ye transferini karara bağlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon başında Arsenal’den Galatasaray’a transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı bugüne kadar 57 kez terletti. Bu maçlarda 25 gole imza atan Podolski, 13 de asist yaptı.

İşte o paylaşım: