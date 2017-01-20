Roberto Carlos’tan Alanyaspor itirafı

Bir dönem Türkiye’de Fenerbahçe forması giyen ve ilk teknik direktörlük deneyimini de Sivasspor’la yaşayan Roberto Carlos, Alanyaspor’dan teklif aldığını doğruladı.

Brezilyalı teknik adam, ”Evet teklif geldi. Bana teklif getirdiler. Fakat, kabul etmem mümkün değildi. Aslına bakarsanız teklifin niteliğiyle ilgili hiçbir sorun da yoktu. Yani iyi bir teklif verdiler. Real Madrid ile 5 yıl daha kontratım var. Ve bunu tamamlamak zorundayım. Amacım öncelikle Madrid’de iyi işler yapmak. Ayrıca, bitirmem gereken bir kurs var. Şu anda antrenörlük kursunun birinci seviyesindeyim. Bitirmeme 6 ay kaldı. 6 ay sonra birinci seviyeyi tamamlamış olacağım” ifadelerini kullandı.

Süper Lig maçlarını takip ettiğini dile getiren Roberto Carlos, “Fenerbahçe şu anda şampiyonluk yarışında uzakta kalmış gibi görünüyor. Ama hedefe ulaşabilecek bir kadroya sahip olduklarını düşünüyorum“ diyerek sözlerini tamamladı.(Ajansspor)