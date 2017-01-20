Samsunspor’un en acı günü…

20 Ocak 1989’da Türk futbolunun en kara günlerinden birisi yaşandı. Ligde o yıllarda fırtına gibi esen, hatta şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, sadece kulüp tarihinin değil aynı zamanda şehir tarihinin de en acı olaylarından birini yaşadı. Ligin ikinci yarısının ilk maçı için Malatya deplasmanına gitmekte olan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, Havza yakınlarında bir kamyon ile çarpıştı. Kazada Samsunspor otobüsünde büyük hasar oluşurken, yardıma ilk koşan o sırada Diyarbakır deplasmanına giden Çarşambaspor kafilesi oldu. Ancak durum çok vahimdi. Teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Mete Adanır ve Muzaffer Badalıoğlu ile otobüs şoforü Asım Özkan olay yerinde hayatını kaybetti. Yugoslav Zoran Tomiç ise bitkisel hayata girdi. 156 gün boyunca Yugoslavya’da makineye bağlı yaşayan Tomiç de bu süreninin sonunda hayata gözlerini yumdu.

Kafileden yaralananlar da vardı. Belden aşağısı felç olan Emin Kar, bir kolunu kullanamaz hale gelen Erol Dinler ve malzemeci Halil Albayrak malulen emekli oldu.

“Hava inanılmaz karanlıktı. Sabah olmasına rağmen gece 1-2 gibiydi. Çok karlıydı, olağanüstü bir havaydı. Ben dördüncü sırada otururdum ama yolun yaklaşık yarısını teknik direktörümüzün yanında sohbet ederek geçirirdim. Hocamızın yanına gidecekken vazgeçtim biraz uyuyup öyle giderim dedim. İki saat kadar uyumuştum ki Mete’nin ‘Ölüyoruz’ diye bağrışıyla gözlerimi açtığımda bir kamyonla burun buruna olduğumuzu gördüm” sözleriyle anlatıyor otobüste bulunan Samsunspor’un milli kalecisi Fatih Uraz. “Çarpışma anını çok iyi hatırlıyorum. Şoförümüz çok hızlı olduğu halde süratten değil karşıdaki diğer rahmetli olan kamyon şoförünün hatalı sollamasından dolayı oldu. Çarşambaspor otobüsünü yolda şakalaşarak geçmiştik. Bizim şansımız onlar oldu, o yoldan pek araba geçmiyordu. Onlar olmasa ölü sayısı kesin artardı.”

Olaydan sonra Samsunspor’un kırmızı-beyaz olan renklerine siyah eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu ikinci devre maçlarına çıkamayan Samsunspor’u küme düşürmedi, rakiplerine ise 3’er puan eklendi.

Karadeniz temsilcisi, ligin “onur şampiyonu” ilan edildi. Ancak yaralarını saramayan Samsunspor bir dahaki sezon küme düşmekten kurtulamadı.