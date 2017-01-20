Van Basten’e tepki yağdı

FIFA Teknik Sorumlusu Marco Van Basten’in ofsayt kuralının kaldırılması önerisi futbol dünyasında büyük bir dirençle karşılandı. Birçok teknik adam, kuralın hayata geçmesinin bilinen futbolun sonu olacağı görüşünde.

Marco Van Basten’in daha fazla gol atılması için ortaya attığı ofsayt kuralının kaldırılması önerisi tepkileri beraberinde getirdi. Arsenal Menajeri Arsene Wenger, ofsayt kuralının kaldırılmasının kollektif ruhu öldüreceğini belirtti.

Fransa Ligue-1 takımlarından Rennes’in teknik direktörü Christian Gourcuff ise Wenger’den çok daha sert açıklamalar yaptı. Gourcuff, Van Basten’in önerisi için; “Tarifi olmayan bir aptallık örneği” tanımlamasını yaptı. Ofsayt kuralının futbolun temel direklerinden biri olduğunu vurgulayan Gourcuff, “Hiçbirimiz mahalle maçına çıkmak istemiyoruz. Ofsayt kuralının ne kadar önemli olduğunu anlayamayan biri futbol hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir” ifadelerini kullandı.

West Ham Menajeri Slaven Bilic de ofsayt kuralının kaldırılmasına karşı. Hırvat menajer, “Ofsayt olmadan futbolun nasıl oynanabileceğini hayal dahi edemiyorum” dedi.

Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino ise, “Van Basten’in görevi gereği bazı değişiklik önerileri getirmesini anlayabiliyorum. Ancak çok dikkatli olmalıyız. Sadece fikir üretmek adına futbolun temel kurallarından biriyle oynamak hiç doğru değil” diye konuştu.

Van Basten, ofsayt kuralının kaldırılmasıyla ilgili önerisini Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun önüne getirmeden önce tepkileri görmek istediğini söylemişti. (Ntvspor)