İlhan Cavcav’ın durumu kritik

Beyin kanaması geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Solunum yetmezliği ve yüksek tansiyon nedeniyle uzun zamandır tedavi gören İlhan Cavcav’ın, gece yarısı cankurtaranla Ankara Güven Hastanesi’ne getirildiği ve acil serviste yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Doktorlar, ilk aşamada, kalbinde bir rahatsızlık tespit edilmediğini, beyindeki ödemi dağıtmak için İlhan Cavcav’ı ameliyata aldıklarını söyledi. Dün dengesini kaybederek düşen, kolu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki duayen başkanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gençlerbirliği yöneticisi Ali Rıza Koç, İlhan Cavcav’ın son durumu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Dün gece sabaha karşı beyin kanaması geçiren başkan İlhan Cavcav yoğun bakımda. Doktorların müdahalesi sürüyor. Biz de başında bekliyoruz. Yaşı da ilerledi ancak Allah’tan ümit kesilmez. Doktorlar elinden geleni yapıyor. Öldüğü haberleri gerçek dışıdır” diye konuştu.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Başkan şu anda yaşıyor. Durumu kritik. Doktorlarımız herhangi bir cerrahi işlem yapmayacaklarını söylediler. Şuan için herhangi bir vefat durumu yok. Kendisi makineye bağlı olarak yaşıyor.”