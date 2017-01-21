Jose Fonte West Ham United’da

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Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United, Southampton’ın kaptanı Jose Fonte’yi transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz’in kupaya uzandığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdiği performansla dikkati çeken Fonte ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Londra ekibinin 33 yaşındaki tecrübeli stoper için Southampton’a, 8 milyon sterlin bonservis bedelivödediği belirtildi.
Southampton’da 2010 yılından bu yana forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Fonte, bu sezon 19 karşılaşmada görev aldı.
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