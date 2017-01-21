Jose Fonte West Ham United’da

Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United, Southampton’ın kaptanı Jose Fonte’yi transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz’in kupaya uzandığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdiği performansla dikkati çeken Fonte ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Londra ekibinin 33 yaşındaki tecrübeli stoper için Southampton’a, 8 milyon sterlin bonservis bedelivödediği belirtildi.

Southampton’da 2010 yılından bu yana forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Fonte, bu sezon 19 karşılaşmada görev aldı.