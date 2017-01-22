NOSTALJİ: KADRO DIŞILAR

“Kadro dışı” neredeyse her hafta gazetelerde sıkça karşılaştığımız başlıkların yüklemi. Kimler kimler takımlarından ayrı düşmediler ki yönetimin aldığı kararlarla. Yüklemin uzak ve yakın geçmişteki bazı önemli öznelerini hatırlayalım istedik…

Ya dışındasındır kadronun ya da içinde yer alacaksın. İçindeysen mesele yok ama ya dışında kalmışsan… Yazımızın konusu, çeşitli sebeplerle takımlarından uzaklaştırılmış futbolcular. İmza yenilemediği için kadroya alınmayanlar, irticai faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla takımdan uzaklaştırılanlar, hocalarıyla anlaşamayanlar, disiplinsiz davranışlarıyla diğer arkadaşlarına kötü örnek olanlar ve diğerleri… Kronolojiye sadık kalarak geçmişten günümüze doğru önemli saydığımız kadro dışı kalma öykülerine bir göz atalım istedik…

1980’lerin ortasında sahadaki hırçınlıkları ile tanınan Abdülkerim Durmaz’dan başlayalım. Fenerbahçe kötü başladığı 1986-87 sezonunun 10. haftasında deplasmanda Samsunspor’a 4-0 yenilince kıyamet koptu. Maç sonrası teknik direktör Branko Stankoviç, Abdülkerim’in kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Sebebi ise bir hayli ilginçti: “Sabah verdiğimiz bonfileyi yemeyi reddetti…” Gazetelerde, “Sabahları et yenilir mi yenilmez mi” tartışması aldı başını gitti. Ardından teknik adam Stankoviç ikna edildi, Abdülkerim yeniden kadroya dahil oldu ve ertesi hafta forma giydi… Yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. 1980’li yıllarda geceleri alemlere katılmak, özel hayatına dikkat etmemek, disiplinsiz davranışlarda bulunmak o dönem için pek suç sayılmıyor, futbolcular da kadro dışı bırakılmıyordu. Eğer böyle olsaydı Arif Kocabıyık’ın Fenerbahçe ve Galatasaray’da defalarca kadro dışı kalması gerekiyordu. Onun yerine takımda istenmeyen futbolcular anlamsız sebeplerle kadro dışı bırakılabiliyordu. Tıpkı az önce anlattığımız bonfile meselesi gibi ya da Galatasaraylı Büyük Metin’in (Yıldız) deplasman maçına giderken takım otobüsünde uyuduğu için gönderilmesi gibi…

Abdülkerim’le başladık yine onunla devam edelim… Fenerbahçeli futbolcunun kadro dışı kalış geçmişi sadece “bonfile” vakasıyla sınırlı değil. Ertesi sezon Samsun deplasmanı Fenerbahçe’ye yine uğursuz gelirken bir kez daha kadro dışılar yaşandı. Nisan 1987’de Sarı-Lacivertli takım, Samsunspor’la 0-0 berabere kalınca Türkiye Kupası’na veda ediyordu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Abdülkerim’in başlattığı kavgaya diğer oyuncular da katılınca olay hastanede bitti. Fenerbahçeli altı futbolcu federasyon tarafından cezalandırıldı. Abdülkerim ve gazetede Samsunsporlu Kenan’a yerde tekme atarken görüntülenen Müjdat Yetkiner ise kulüp tarafından da ceza aldı ve kadro dışı bırakıldılar, tesislerde idman yapmalarına bile izin verilmedi. Müjdat’ın Beşiktaş Köyiçi’nde taksicilik yaptığı, Abdülkerim Durmaz’ın da Karagümrük’teki kıraathanede çay sattığı günler de böyle başladı. Aynı dönemlerde yine bir Türkiye Kupası maçında Ali Çoban gördüğü kırmızı kartla Galatasaray karşısında takımını eksik bırakıp Sarıyer’in kupadan elenmesine sebep olunca kadro dışı kalıyordu. Samsunporlu Savaş Demiral da İstanbul’da Fenerbahçe ile oynanan kupanın ilk maçından sonra bir süre futbola ara verdi. Ali Çoban ve Savaş Demiral bu olaylar sonrası İngiltere maçı kadrosuna çağrılırken, Müjdat Yetkiner bir darbeyi de milli takımdan yedi ve Mustafa Denizli tarafından da düşünülmedi…

Stankoviç’in Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemlerde, odası sigara dumanından geçilmediği gerekçesiyle bir süre kadro dışı kalan Metin Tekin, Gordon Milne döneminde de uzun süre kadroya giremedi. Aslında her şey 1987-88 sezonunda Sakaryaspor’la oynanan ve Beşiktaş’ın 4-0 kaybettiği maçla başladı. Maçın 58. dakikasında Turhan Sofuoğlu’yla girdiği hava topa mücadelesinde sakatlandı ve dört ay sahalardan uzak kaldı. Ertesi sezon hazırlık maçlarında ve TSYD maçlarında oynamayınca basın ilk önce “sakatlık gerekçesiyle” oynamadığını düşündü. Ancak Gordon Milne ve Sarı Fırtına arasındaki sürtüşme tez zamanda duyuldu. İkili basın kanalıyla atıştı. Milne, “Koşmuyor. Bana enerjisinin yüzde 100’ünü verecek futbolcu lazım” diyerek Metin’i kadroya almadı. Metin ise, “Ben Stankoviç zamanında da böyleydim” dedi ama Les Ferdinand, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar’ın yokluğunda bile kadroya giremedi. Sonrasında olay basının ve yönetimin zoruyla tatlıya bağlanınca, Metin yeniden oynamaya başladı…

Hasan Vezir’i Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, aradığı golcüyü Yunanistan’da buldu: Henrik Nielsen. Danimarkalı, ligin ikinci ve yedinci haftalarında attığı birer golden sonra uzun soluklu bir dinlenme dönemine girdi. Devre arasında Aston Villa ile idmanlara çıktı ancak İngiliz kulübü transfere yanaşmayınca Nielsen ülkemize geri döndü. Golsüzlük sorunu ikinci yarı da devam edince bu duruma sinirlenen başkan Metin Aşık günün birinde Dereağzı’na gelip, “Bu adamı bir daha idmana midmana almayın. Pılısını pırtısını verin eline, gitsin memleketine. Bir araba paraya mal oldu, sonuca bakın. Onu bir daha buralarda görmeyeyim, sinirlerim oynuyor” dedi ve Nielsen kadro dışı kaldı. Fenerbahçe’nin gruplar tarafından yönlendirildiği bir dönem olduğu için yönetim, muhalif Kadıköy Grubu’nun kongrede bu durumu koz olarak kullanabileceği ihtimali üzerine başkanı ikna etme faaliyetlerine girişti ve Nielsen geçici ayrılığın ardından aynı hafta içi yeniden takıma katıldı, Samsunspor’a deplasmanda attığı golle kendisini affettirdi. Lig bitti, on maçta forma giyen Danimarkalı, Türkiye kariyerini toplam beş golle noktaladı…

1989-90 sezonu öncesi Mirza Hadzic ile yollarını ayıran Trabzonspor Belçika’nın hatta Avrupa’nın sayılı kalecilerinden Jean-Marie Pfaff’la anlaştı. Pfaff, Trabzonspor’un son şampiyon başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın Trabzon’a dönüş hediyesiydi. Sezon başında teknik direktör Şenol Güneş’le Almanya kampında tartışan Pfaff, basının tabiriyle, “Gelir gelmez Şenol Güneş’i yedi ve vatandaşı teknik direktör Urbein Breams’i Trabzon’a getirtti”. Pfaff için, Trabzon şehrine ilk gelişinde, “Kimi geldi yaptı gaf, kimi geldi oldu af, kurtar bizi büyük Pfaff” pankartı asılmıştı. Ancak Pfaff, Türkiye Kupası finalinde yediği iki hatalı golle kupayı Beşiktaş’a teslim etti. Kadro dışı kaldığı haberi Belçikalı oyuncuya aynı gün iletilirken, sezon sonunda da Trabzon’dan temelli ayrılacaktı… Aynı dönemlerde Sarıyer’de Mustafa Yücedağ, Beşiktaş’taysa Feyyaz Uçar kadro dışı kalan oyunculardı. Mustafa Yücedağ idmanda teknik direktör Milan Ribar’a küfredince bir hafta kadro dışı kaldı. Feyyaz Uçar, Adana Demirspor deplasmanında penaltı kaçırınca Beşiktaş’ın şampiyonluk ümitlerini bitirdi. Attığı 22 gole rağmen eleştiri yağmuruna tutuldu. Hafta içinde Milliyet’e verdiği röportajda, “Beşiktaş’ta daha fazla kalamam, futboldan soğudum” deyince Gordon Milne’nin haberi olmadan yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Hafta sonu Galatasaray karşısına Feyyaz’sız çıkan Beşiktaş, Sarı-Kırmızılı takıma Tanju’nun golüyle 1-0 mağlup oldu. İlerleyen günlerde “Feyyaz’a af” gerçekleşti…

Bildiğiniz gibi Galatasaraylılar kulüp kültürlerini övmek için iki örneği vermeyi çok severler. Kulüp tarihinin en başarısız teknik direktörlerinden Alman teknik adam Sigi Held’i kovmamak ve çok başarılı olsa da yine de yaptıkları affedilmeyen Roman Kosecki’yi göndermek… 1990-91 sezonun devre arasında Galatasaray’a katılan ve gazetelerin sık sık, “Kosecki Roman yazdı” başlıklarını atmasına neden olan Polonyalı, 1991-92 sezonunda aldığı primi beğenmeyince paraları Florya’da havaya fırlattı. Kadro dışı bırakıldıktan sonra Adnan Polat’ın elini öpüp özür diledi ama iş işten geçmişti. Polonyalı’nın bileti kesildi, Osasuna’ya doğru yol aldı.

Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman’ın Ali Şen tarafından gönderilmesi birçok Fenerbahçeli’nin düşündükçe hâlâ kahrolduğu olaylardan biridir. Bu ikilinin gidişi “kadro dışı” sınıfına girmiyor ama olayın etkisi başka birinin takımdan ilişiğinin kesilmesine neden oldu. Oğuz Çetin ve Bülent Uygun Sakarya’dan tanışıyorlardı ve kovulma olayı sonrası da doğal olarak görüşmeye devam ettiler… Bu durumdan rahatsız olan Ali Şen, Bülent Uygun’un malum ikiliye yakın olduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılmasını istedi. Bülent de yıllar sonra verdiği röportajlarda Fenerbahçe’den Ali Şen yüzünden koparıldığını sık sık dile getirdi…

Fatih Terim’in Galatasaray’daki ilk dönemlerinden ilginç bir kadro dışı hikayesi ise asker yolu gözlemeye dayanıyor. Terim anlatıyor: “Bir sabah Florya’da idmanımız var. O zaman asker olan Okan, Emre’nin manevi abisi. O ne derse Emre onu yapıyor, sözünden dışarı çıkmıyor. İkisi birden idmana geç kaldı. Önce Emre geldi. ‘Nerdesin?’ diye sordum. ‘Hocam, kusura bakma’ dedi. Azarı işitti. İki dakika sonra Okan geldi, o da benzer şeyler söyledi. Ama beraber olduklarını gizlediler. Araştırdım, meğer Okan o gün birliğinden izin alacakmış. Emre de Okan’ı almaya gitmiş. Komutanlar izin faslını uzatınca, Emre de onu beklemiş. Okan’a kızarım diye, bunu bana anlatmadı. Aralarındaki dayanışma hoşuma gitti. Ama yine de Emre’yi kadro dışı bıraktım.”

1999-00 sezonuna Rıdvan Dilmen’le başlayan, Zdenek Zeman’la devam eden ve sezonu Turhan Sofuoğlu ile bitiren Fenerbahçe ligin 22. haftasında ağır bir yenilgi aldı. Sarı-Lacivertliler Gaziantep deplasmanında 5-1 mağlup olurken performans düşüklüğü yaşayan John Leshiba Moshoeu, Elvir Boliç ve maçta kırmızı kart gören Kemalettin Şentürk kadro dışı kaldıklarını havaalanında uçak beklerken, öğrendiler. Mart ayından itibaren tüm futbolcular teker teker affedilirken Kemalettin izinsiz olarak askere gittiği gerekçesiyle “kadronun dışında kalmaya” devam etti.

2001-02 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Bursaspor’da yönetimdeki para krizi futbolcuları da etkiledi. İsyan bayrağını açan futbolcu da Murat Sözkesen oldu. Murat yeni bir villa almıştı ve evin parasını ödeyemiyordu ve “Bu zamana kadar formamıza ve taraftarlarımıza olan saygımız için oynadık. Denizlispor maçına kadar ödeme yapılmazsa ne pahasına olursa olsun idmanlara çıkmayacağım. Verilecek cezaya da razıyım. Gerekirse kulüpten ayrılacağım…” açıklamasını yaptı. Yönetimin futbolcularla yaptığı görüşme sırasında toplantıyı terk edince de kadro dışı bırakıldı. Ama Murat’ın tuzu kuruydu. O dönem için gözde bir oyuncuydu ve peşinde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlar bulunmaktaydı, tercihi Sarı-Kırmızılılar oldu…

En ilginç kadro dışı kalma hadisesi belki de 2001-02 sezonunda Gaziantepspor’da yaşandı. Bazı futbolcuların namaz kılması kadro dışı kalmalarına neden oldu. Gazeteler haberi, “Antep’te irticai faaliyet” olarak duyurdu: “Bazı futbolcuların dini ön plana çıkaran bir görüşün egemen olması için sürdürdükleri faaliyetler, Başkan Celal Doğan ve Teknik Direktör Samet Aybaba’nın son operasyonu ile bitme noktasına getirildi. Hareketin liderliğini yaptığı öne sürülen Mert Korkmaz Malatyaspor’a, Hasan Özer Ç.Rizespor’a verilirken, milli kaleci Ömer Çatkıç da sessizce devre dışı bırakıldı…”

Hasan Özer ve Mert Korkmaz’ın Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan Göztepe maçı öncesi kazan dairesinde futbolculara namaz kıldırması Gaziantep yönetimi için “Bardağı taşıran son damla” olmuştu. Celal Doğan, “Benim olduğum yerde irticai faaliyet olmaz” derken teknik direktör Samet Aybaba, “Herkesin dini inancı var ama bunun farklı bir şekilde kullanılmaya çalışılması yanlış” açıklamalarını yapmıştı. Benzer bir olay da 1997-98 sezonunda yaşanmış, Cuma günleri öğle vaktinde idman yapmak istemeyen Cem Beceren, Cihat Arslan, Mehmet Ali Honca ve Abdülkadir Demirci toplu halde Cuma namazına gitmeye başlayınca Celal Doğan futbolculardan Cem ve Abdülkadir’i Trabzonspor’a, Mehmet Ali’yi Sakaryaspor’a, Cihat’ı da Yimpaş Yozgatspor’a göndermişti…

2002-03 sezonu başında uğursuzluk Fenerbahçe’yi yakaladı. Önce Washington kalp rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe’ye erken veda etti. Ardından Türkiye’de mutsuz olduğundan yakınan Ariel Ortega gitti. Teknik direktör Werner Lorant’ın da gönderilişiyle huzursuz günler geçiren Fenerbahçe Oğuz Çetin’in göreve gelişiyle yaraları saramadı. Lorant kovulmadan önce başta Ogün Temizkanoğlu olmak üzere birçok oyuncunun gönderilmesini istedi ancak giden kendisi oldu. Ama Oğuz Çetin de Mart ayında Lorant’ınkine benzer bir rapor sununca Ogün’le birlikte Abdullah Ercan, Yusuf Şimşek, Ali Akdeniz ve kaleci Oğuz Dağlaroğlu da süresiz kadro dışı kaldı. Hürriyet gazetesinden Sadi Kemal Yaşar’ın haberine göre Ogün kaptan olarak takım üzerinde gerekli otoriteyi kuramadığı için, Yusuf futbolundan çok özel yaşamıyla gündeme geldiği için, Abdullah Elazığspor maçında Ceyhun Eriş’le frikik kavgası yaptığı için, Ali Akdeniz takıma negatif enerji verdiği için Oğuz Dağlaroğlu ise kadroya giremediği zamanlarda bu durumu tavırlarıyla protesto ettiği için kadro dışı kaldılar… O sezon Fenerbahçe için bol kadro dışılı bir dönemdi. Galatasaray maçında oyundan çıkarken el kol hareketi yapan Ceyhun Eriş de kendisini kadronun dışında bulacaktı. Aynı akıbete uğrayan bir diğer isim de Hakan Bayraktar olacaktı.

2004 yılına Galatasaray taraftarları üzgün girdi. Kötü gidişe son vermek için devre arasında bazı futbolcuların kurban edilmesine karar verildi. İlk yarıyı lider Beşiktaş’ın 14 puan gerisinde tamamlayan Sarı-Kırmızılı ekipte yapılan operasyonda yaralanan isimler Bülent Korkmaz, Arif Erdem, Hakan Ünsal ve Elvir Baliç oldu. Fatih Terim’in gerekçesi, “Takımı gençleştiriyoruz”du. Terim’in yerine göreve gelen Gheorghe Hagi eski takım arkadaşları için, “Onlar Galatasaray tarihinin bir parçası. Kendileri gitmek istemedikçe takımda kalırlar” dedi ve kadro dışı kalan tüm futbolcular yeniden forma giymeye başladı.

İsmi geçen oyunculardan bazılarının ilk “dışlanma” deneyimi değildi bu olay. Bülent Korkmaz 1999-00 sezonu öncesi Bursaspor’a gönderilmek istenmiş, Hakan Ünsal da Şubat 2002’de sözleşme yenilemediği için kadro dışı bırakılmıştı… Fatih Terim’in döneminde bir de kadro dışıdan çok “dışlanma” yaşanmıştı. 1999-00 sezonuna Fenerbahçe’de başlayan Sergen Yalçın, UEFA Kupası’nda forma giydiği için devre arasında transfer olduğu Galatasaray’ın maçlarında forma giyemiyordu. Buna karşın yine de teknik heyet tarafından Leeds deplasmanına çağrılan Sergen, bu teklife olumsuz yanıt verince bir süre kadronun dışında kaldı. Final maçı için Kopenhag’a giden kafilede Bologna maçında ayağı kırılan Alper Tezcan bile yer alırken ortalıklarda görünmeyen tek futbolcu Sergen Yalçın’dı…

2002-03 sezonunun en gözde futbolcusu Gençlerbirliği’nden Okan Koç olmuştu. Hem çıkışı hem de parladığı kulüp itibarıyla Tarık Daşgün’e benzetiliyordu. İstanbul’a büyük sansasyonla transfer olan Okan, Mircea Lucescu’nun Beşiktaşında ligin ilk yarısında takımda yer buldu ancak beklenen performansı gösteremeyince yavaş yavaş çaptan düşmeye başladı. Gaziantepspor’la oynanacak maç öncesi Nevzat Demir Tesisleri’nde yenilen yemekte, “Kalamarı fazla yemeyin” uyarısına rağmen kendi tabağının ardından arkadaşlarının tabaklarındaki kalamarları da yiyince bir ay kadar sürecek kadro dışı günleri başladı.

İlerleyen dönemlerde disiplinsiz davranışlarını Beşiktaş’ta, Konya’da ve Ankaragücü’nde sıkça devam ettirdi. Bol bol kadro dışı kaldı, PAF takım idmanlarına aşina oldu… Kısacası benzetildiği futbolcunun izinden gitti…

2004-05 sezonuna Almanya’da hazırlanan Trabzonspor’da kamp çalışmalarının önüne geçen bir olay yaşandı. Trabzonspor’un genç futbolcusu İbrahim Ege, takımının kamp yaptığı otelde çalışan bir Alman kadına tacizde bulunduğu iddiaları üzerine yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. İbrahim Ege’nin şanssızlığı Alman bayanın eşinin Türk oluşuydu. Alman kadın, tacizi Türk olan kocasına anlatınca, Türk koca elinde tabanca ile oteli bastı, Trabzonsporlu yöneticiler silahlı adamı sakinleştirdi. İbrahim Ege, “Bana bir haftadır cilve yapıyordu. Suçlu olan o, yargısız infaz edildim” diyerek kendisini savundu. Yönetim ise, “Futbolcumuzun annesi rahatsızlandı” diyerek İbrahim’i Türkiye’ye gönderdi, ardından da kadro dışı bıraktı. Trabzon’da büyük tartışmalara yol açan İbrahim Ege ancak dört ay sonra formasına kavuşabildi. Ama kulüple oyuncu arasındaki ilişki zedelenmişti bir kere… Kısa süre sonra İbrahim’i Denizlispor forması altında izlemeye başlayacaktık.

Beşiktaş’ta iki oyuncu birden mikrofonlara yaptıkları açıklamalarla dillerinin kurbanı oldular. İlk kurban Çağdaş Atan’dı. Çağdaş, 2-2 sona eren Malatyaspor maçından sonra canlı yayında kendisine uzatılan mikrofona, taraftarın maç boyunca kendisine tepki göstermesi hususunda, “Bazı şeyler benim gitmem ile düzelecekse, sorun yok. Ben zaten artık Beşiktaş formasını giymek istemiyorum. Beşiktaş benim için bitmiştir. Bu taraftar mantalitesiyle gittikçe, 10 sene daha şampiyon olunamaz” deyince kadro dışı kaldı. Schalke’den transfer edilen kaleci Volkan Ünlü ise, “Forma giymemem haksızlık. Beşiktaş’ın kalesini benim korumam lazım” deyince hızlı bir biçimde PAF takım bileti almış oldu…

Yazı Coşkun Çelik