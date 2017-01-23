Borussia Dortmund’dan geleceğe yatırım

Alman devi, İsveç ligi ekiplerinden AIK Solna’nın 17 yaşındaki golcüsü Alexander Isak’ı transfer etti.

Gelecek vaadeden oyuncularla yaptığı önemli yatırımlarla bilinen Borussia Dortmund, bir yıldız adayını daha kadrosuna kattı.

Alman devi, AIK Solna formasıyla geçen sezon 26 maçta attığı 11 golle Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken 17’lik golcü Alexander Isak’ı yaklaşık 9 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Michael Zorc, “Alexander çok yetenekli ve büyük bir potansiyele sahip. Avrupa’nın üst düzey takımlarının da transfer listesindeydi. Bizi tercih ettiği için çok mutluyuz” dedi.

AIK Solna’da gösterdiği başarılı performansın karşılığını 17 yaşında İsveç Milli Takımı’na davet edilerek alan Alexander Isak, geçtiğimiz günlerde Slovakya ile oynadıkları hazırlık maçında milli forma altındaki ilk golüne imza atmıştı.