Chelsea maçında korkutan çarpışma

Hull City’nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Mason’ın Chelsea maçında kafatası çatladı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Hull City’nin deplasmanda Chelsea ile oynadığı maçta, konuk ekibin orta saha oyuncusu Ryan Mason, 14. dakikada Gary Cahill ile çarpışarak yerde kaldı.

Saha içinde 8 dakika süren tedavinin ardından hastaneye kaldırılan Mason’ın kafatasında çatlak oluştuğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Hull City kulübü, Mason’ın St Mary’s hastanesinde ameliyat edildiğini ve durumunun stabil olduğunu bildirdi.