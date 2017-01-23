“Dünya markası Cüneyt Çakır eriyor”

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında, Karabükspor – Galatasaray maçındaki yönetimiyle tepki çeken Cüneyt Çakır hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Mehmet Demirkol’un Cüneyt Çakır hakkındaki sözleri şu şekilde:

“Ben patronuma saygı duymak isterim. Sahadaki en iyi marka da Cüneyt Çakır. Ama en saygı değer adam gibi durmuyor. Öyle bir maç yönetirsin ki Türkiye’deki herkes şunu söyler: ‘Ne hakem be!’ Ama böyle bir maç yönetirsen ‘oyuncuya sorulur mu’ denir. Herkesin aklında doğal olarak şu ortaya çıktı: ‘orada golü verdi, etkisinde kaldı ve bu saçmasapan penaltıyı verdi.’ Dünya markasının gözümüzün önünde eriyip gittiğini görüyorum çok üzülüyorum. Umarım geri dönüş vardır buradan.”