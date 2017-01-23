Fenerbahçe’de gözler kupaya çevrildi

Süper Lig’de haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapatan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’nda Amed Sportif’le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son hafta müsabakasında, 25 Ocak Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 14.00’de başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Medipol Başakşehir karşısında maça ilk on birde başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalıştılar. Antrenman da dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını 24 Ocak Salı günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.