İlhan Cavcav’a son görev

Beyin kanaması geçirmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede dün 81 yaşında hayatını kaybeden Gençlerbirliğinin duayen başkanı İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı.

Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav’ın cenazesi öncesinde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde tören yapıldı. Törene; Cavcav ailesi, spor ve siyaset dünyasından önemli isimlerin yanı sıra Gençlerbirliği yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Evlatları, Büyük Başkan’a veda ediyor… pic.twitter.com/IvAuiQ6Ig8 — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 23 Ocak 2017

“ONU HİÇ UNUTMAYACAĞIZ”

Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ” İlhan Cavcav’ı hiç unutmayacak, hep anacağız. Kendisi futbola, gençlere, Gençlerbirliği’ne çok önem veriyordu. Bir gün beni aradı ‘futbolculara sakalları yasaklat’ dedi. Futbolun marka değerini bu kadar düşünen bir futbol adamıydı” ifadelerini kullandı.

İlhan Cavcav için bir dakikalık saygı duruşu pic.twitter.com/3sLmSWO6Qr — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 23 Ocak 2017

“TÜRK FUTBOLUNUN DUAYENİYDİ”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, “İlhan ağabey, sadece Kulüpler Birliği Vakfı’nın değil, Türk futbolunun duayeni, ombudsmanıydı. İlhan ağabey kadar futbolda yetişmiş bir yönetici yoktu. Kulüpler Birliği Vakfı’nda öyle gergin toplantılar olurdu ki bir söz ederdi, herkes gülmekten kırılırdı. Onun için ülkemiz çok renkli bir simayı kaybetti” diye konuştu.

“KEŞKE BENİ DE GÖNDERSEYDİ”

İlhan Cavcav ile 4 gün önce telefonda konuştuğunu belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Ben onun son hocası oldum ama keşke yaşasaydı da beni de gönderseydi” dedi.