Mehmet Topal’dan iyi haber

Fenerbahçe’de üç haftadan önce sahalara dönmesi beklenmeyen tecrübeli futbolcu tahmin edilenden çabuk iyileşecek.

Mehmet Topal, çarşamba günü antrenmanlara başlayacağının müjdesini verirken takıma hızlı dönüşü şaşkınlık yarattı. Hürriyet’te yer alan habere göre, Volkan Şen ile hemen hemen aynı ağırlıkta sakatlığa sahip olan oyuncunun bu hızlı dönüşünün nedeni ise fizyolojik yapısında gizli.

Sakatlıklarda ortalama bir dönüş süresi veriliyor. İkinci derece yırtıklarda bu 3 hafta ile 4 hafta arasında değişirken Mehmet Topal’ın 10 gün sonra antrenmanlara başlayacak olması güçlü fizik yapısından kaynaklanıyor. (Hürriyet)