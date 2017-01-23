Mourinho, Rooney’ye engel olmayacak

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Çin’den çok cazip bir teklif aldığı iddia edilen Wayne Rooney’nin önünü kesmeyeceğini belirtti.

Çin’den bir kulübün Rooney’ye astronomik teklifte bulunduğu haberleri, Mourinho’nun da gündemindeydi. Portekizli teknik adam, gitmek istemesi halinde Rooney’ye engel olmayacağını söyledi.

Deneyimli oyuncunun hala Manchester United’a verebilecek birçok şeyi olduğunu vurgulayan Mourinho, “Çin’e gitmek isteyen oyuncuları eleştirmek istemiyorum. Önerilen paralar çok büyük. Wayne bana Çin konusunda hiçbir şey söylemedi. Ancak kariyerine Çin’de devam etmek istiyorsa önüne çıkamam” dedi.

İddialar üzerine kısa bir açıklama yapan Rooney ise takımdan ayrılmak gibi bir niyeti olmadığının altını çizdi.

Manchester United’da bu sezon rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 31 yaşındaki oyuncu, 26 maçta 5 gol 10 asistle oynadı.