Neymar, Ronaldinho’yu yakaladı

Eibar maçında Barcelona’daki 94’üncü golünü atan Neymar, 2003-2008 yılları arasında Barcelona forması giyen Ronaldinho’nun gol sayısını yakaladı.

La Liga’nın 19. haftasında Eibar’ı konuk eden Barcelona, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Katalan devinin zorlanmadığı maçta 3 puanı getiren goller Denis Suarez, Messi, Luis Suarez ve Neymar’dan geldi.

Ligde forma giydiği son 8 maçta golle buluşamayan Neymar, uzatma dakikalarında fileleri sarsarak gol hasretine son verdi. Böylelikle Barcelona kariyerindeki 94’üncü golünü kaydeden yıldız oyuncu, Ronaldinho’nun Barcelona’daki gol sayısını yakaladı.

Bu karşılaştırmada Neymar’ı Ronaldinho’dan bir adım öne çıkaran özellik ise 94 gole 164 maçta ulaşması. 2003-2008 yılları arasında Barcelona’da top koşturan Ronaldinho 207 maçta 94 gol atmıştı.