Riekerink hedef tahtasında

Galatasaray’da Kardemir Karabük maçının faturası kameralar önünde hakem Cüneyt Çakır’a kesilirken, kamera arkasında ise teknik direktör Jan Olde Riekerink tepki topladı.

Yöneticiler maçtan sonra yaptıkları değerlendirmelerde hakemin verdiği yanlış penaltı ve kötü yönetimiyle sonucu etkilediği noktasında birleşirken, “Bu yanlışlar Riekerink’in hatalarını örtmez” tespitinde bulundukları belirlendi.

Riekerink’i hem oyuncu seçimleri hem de değişiklikler için eleştiren idareciler, “Sneijder’in görevi, bugüne kadar verilen hiçbir şansı kullanamayan Josue’ye verildi. çok etkisizdi ama buna rağmen 84 dakika oyunda kaldı” diyerek tepkilerini ortaya koydu. Yasin’in iyi oynadığı bir maçta kenara alınmasını doğru bulmayan idareciler, “Oysa çıkması gereken Bruma’ydı” görüşünde birleşti.

Sarı-kırmızılıların Riekerink’e tepki gösterdiği diğer bir nokta ise Eren Derdiyok’un 11’de başlamaması ve oyuna 84. dakikada girmesi… Bu konuda da tenkit eden yöneticiler, “Podolski belki bugün, yarın gidecek. Fiziksel durumu da ortada… Bu takımın birinci santrforu Eren kenarda… Üstelik Elazığ’da 2 gol atmış ve morali yerine gelmişti. Son 5 dakika sahaya sürülüyor. Biz Sneijder’in yerine Podolski’yi beklerken Josue o pozisyonda oynadı” değerlendirmelerinde bulundu.

ACEMİ İŞİ

Spor Toto Süper Lig’de aldığı 4 yenilgide de Jan Olde Riekerink’in hataları göze çarparken, rakip teknik adamların başarısı belirleyici faktör oldu.

Özellikle sarı-kırmızılı takımın aldığı mağlubiyetlerdeki ortak nokta dikkat çekti. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir gibi üst sıra takımlara kaybeden Riekerink ve takımı, bir diğer zirve takımı Beşiktaş’la 2-0 öne geçmesine karşın 2-2 berabere kalmıştı. Son olarak Kardemir Karabükspor’a da 1-0’lık galibiyetten 2-1’lik yenilgiye giden Cim Bom’da rakip teknik adamların kurduğu başarı belirleyici oldu. Ersun Yanal, Dirk Advocaat, Igor Tudor ve Abdullah Avcı gibi tecrübeli antrenörler, Jan Olde Riekerink’e karşı büyük üstünlük kurdu. (Milliyet)