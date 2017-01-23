Süper Lig’de günün transfer iddiaları

Ara transfer döneminde son düzlüğe girilirken, günün öne çıkan transfer iddiaları şu şekilde…

SCHWEINSTEIGER -> FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de son olarak Bastian Schweinsteiger ismi gündeme geldi. Bayern Münih’ten Manchester United’a Hollandalı teknik adam Louis van Gaal tarafından transfer edilen Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger, takımın başına Portekizli Jose Mourinho’nun gelmesiyle birlikte fazla forma şansı bulamadı. Menajerlerin Bastian Schweinsteiger’i Fenerbahçe’ye önerdiği iddia edildi. (Habertürk)

PODOLSKI -> VISSEL KOBE

Galatasaray’da yeni hafta Lukas Podolski’nin durumunun görüşüleceği toplantı ile başlıyor. Alman oyuncuya Japonya’dan Vissel Kobe takımından teklif artık herkesin bildiği bir gerçek… Japon ekibi ile menajeri aracılığı ile görüşmelerini sürdüren Poldi’nin her fırsatta “G.Saray’da mutluyum ancak orada kazandığım (Yıllık 3 milyon Euro) ücretin 2-3 katı bir teklif gelirse kabul ederim” sözleri Japonlar’ın da rakamı yükseltmesine neden oldu. (Fanatik)

DEMBA BA -> BEŞİKTAŞ

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı takımın eski futbolcusu Demba Ba, yönetim ile temasa geçerek yeniden takıma dönmek istediğini aktardı. (Akşam)

DEPOITRE -> BEŞİKTAŞ

Teknik direktör Şenol Güneş’in forvet oyuncu ısrarı, henüz sonuçlanmadı. Porto yönetiminin, Beşiktaşlı yöneticilerle görüşerek, 1.91 boyundaki Laurent Depoitre ile Aboubakar’ın takas edilmesi konusunda teklif sunduğu öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 6 lig mücadelesinde 1 gol atabildi. Aboubakar ise 14 lig maçında 3 gol atma başarısına ulaştı. (Fanatik)

RODALLEGA -> TRABZONSPOR

Bu sezon gol yollarında Süper Lig’in en istikrarsız takımlarından biri olan Trabzonspor, golcü transferinde artık saatleri saymaya başladı. Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega ve takımı Akhisar Belediyespor ile kesin olarak anlaşan Bordo-Mavili takım ve taraftarlar, yıldız oyuncunun bir an önce Trabzon’a gelerek formayı giymesini bekliyor.

ERSAN GÜLÜM -> BEŞİKTAŞ

Geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro’ya Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan’ın geri dönme isteğiyle harekete geçen Kartal, oyuncuyu bedelsiz vermeye sıcak bakan Çinliler’in daha sonra yüksek bonservis ücreti talep etmesiyle frene basmıştı. Ancak pes etmeyen Ersan Gülüm, kulübünün yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrasında bir anlamda transferi kendi kendine bitirmiş oldu… Yıllık 4 milyon Euro gibi bir ücret kazanmasına karşın Beşiktaş aşkı ağır basan başarılı stoper, Hebei China Fortune yöneticilerini ikna etti. Beşiktaş kulübü, Hebei China Fortune yetkilileri ile Ersan’ın 1,5 yıllığına kiralanması konusunda el sıkıştı. Bu transfer için Siyah-Beyazlılar’ın kasasından hem kiralık bedeli hem de oyuncuya ödenecek para olarak 500 bin Euro civarında cüzi bir rakamın çıkacağı öğrenildi. (Habertürk)

KEREM DEMİRBAY -> GALATASARAY

Galatasaray, Selçuk İnan’ın orta alanda alternatifi olabilecek ve ileride onun yerini alacak oyuncuyu Almanya’da buldu. Cim Bom, Hoffenheim’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay için düğmeye bastı. (Fanatik)

ORELLENA -> TRABZONSPOR

Hugo Rodallega transferini bugün resmen açıklaması beklenen Trabzonspor, Celta Vigo’dan ayrılmak isteyen Şilili orta saha oyuncusu Fabian Orellana’yı gündemine aldı. (Fanatik)

IBARBO -> BEŞİKTAŞ

Siyah-Beyazlılar’ın Yunanistan ekibi Panathinaikos’ta kiralık olarak forma giyen Victor Ibarbo’nun peşine düştüğü iddia etti. Beşiktaş’ın, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan temsilcisi Cagliari’yle bu konuda ilk teması kurduğu ve 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı bildirildi. Bu sezon Panathinaikos formasıyla 19 maça çıkan Ibarbo, takımına 3 gollük katkı sağlamıştı. (Fanatik)

MANDZUKIC -> BEŞİKTAŞ

Mitroviç’in transferi sırasında menajeriyle iyi ilişkiler kuran Beşiktaş, forveti de bir Hırvat futbolcuya teslim etmeye hazırlanıyor. Mandzukic’i Juventus’tan kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, olmazsa alternatiflere bakacak. (Fanatik)

GHEZZAL -> FENERBAHÇE

Fenerbahçe performansından çok memnun olduğu Jeremain Lens için Sunderland’le masaya oturmuştu. Ancak İngiliz ekibi “9.2 milyon Euro’nun altında hiçbir rakamı kabul etmeyiz” deyince pazarlıklar sona ermişti. Sarı-lacivertliler görüşmeleri sezon sonuna ötelerken gündeme yeni bir isim geldi: Rachid Ghezzal. 24 yaşındaki Cezayirli, yeni transfer Memphis Depay’a ödenecek parayı duyunca ayrılık kararı aldı. Kontratı sezon sonu bitecek olan Ghezzal, Depay’a verilecek paranın yarısına imza atmayacağını söyledi. Gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek isteyen Kanarya da devreye girdi. (Sabah)

CASTAIGNOS -> BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı yönetim, menajerler tarafından önerilen 1.88’lik golcüyü değerlendirmeye aldı. 24 yaşındaki futbolcunun, vatandaşı Ryan Babel’i tanıdığı için Beşiktaş’tan gelecek olası teklife “Evet” diyebileceği belirtildi. Ara transfer döneminde forvet mevkii için yaptığı hamleler sonuç vermeyen Beşiktaş’ta son olarak Luc Castaignos gündeme geldi. Huntelaar ve Mandzukic için olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılara menajerler vasıtasıyla Sporting Lizbon formasını giyen Luc Castaignos’un önerildiği öğrenildi. Kariyerinde Feyenoord, Twente, Eintracht Frankfurt ve Inter gibi takımlar olan 1.88 boyunda ve 24 yaşındaki futbolcunun şu andaki piyasa değeri 3 milyon Euro. (Milliyet)

Kaynak: Hürriyet