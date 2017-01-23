Sow ve Aboubakar rakip oldu

Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Finali’nde Moussa Sow’lu Senagal ile Vincent Aboubakar’lı Kamerun birbirine rakip oldu.

28 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçta, Senegal ile Kamerun Afrika Uluslar Kupası’nda son 4 takım arasına kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bir kulağı da bu maçlarda olacak. Zira kaybeden ülke tarafında yer alan isim, Türkiye’ye daha erken dönecek.

Türkiye Kupası’nda 4 veya 5 Şubat’ta oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde Sow ya da Aboubakar, izin yapmamaları halinde takımdaki yerini alabilecek.