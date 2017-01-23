Wenger pişman oldu

Fransız menajer, Burnley maçının uzatma dakikalarında karşılaşmanın dördüncü hakemini ittiği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Arsenal, büyük heyecana sahne olan maçta Burnley’yi Alexis Sanchez’in son saniyelerde attığı penaltı golüyle 2-1 yendi. Hakem John Moss, Granit Xhaka’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arsenal aleyhine 90+3’üncü dakikada penaltı verdi.

Hakem Moss, karara sert şekilde itiraz eden Wenger’i tribüne gönderdi. Ancak Wenger, soyunma odası tüneli girişinde kalan dakikaları izledi ve kendisine müdahale etmek isteyen 4. hakemi itti.

Fransız menajer maç sonunda davranışından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Hakemden özür dileyen Wenger, “Susmam ve bana söyleneni yapmam gerekiyordu” dedi.

Wenger’e bu hareketinden dolayı en az 2 maç ceza verilmesi gündemde.