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Ünal Aysal’dan geri dönüş sinyali

Yazar: Yayın Tarihi: 24 Ocak 2017

TRT Radyo’ya konuşan Galatasaray’ın eski başkanlarından Ünal Aysal, taraftarın geri dönmesini istediğini ve bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini belirtti.

Ünal Aysal’ın açıklamalarından önemli bölümler şöyle:

“Riva ve Florya’nın satışı ciddi bir sorun, tehlikeli bir anlaşma. Yapılan kontratın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.”

“Taraftardaki ümidi yeniden yaratmak lazım. Yönetimin yapması gereken şey, şu an uygulanan stratejinin tam tersini uygulamak.”

“Dursun Özbek yönetiminin uyguladığı strateji benim gözümde yanlış. Taraftar da her geçen gün bu yanlışları görüyor.”

“Dün geceden beri ileti yağmuru, geri dön çağrısı ve özlem mesajları var. Taraftar benim gönlümdedir, seslerine kulak vermeliyim.”

“Galatasaray’da kurallar var, seçim var. ‘Ünal Aysal istedi, geliyor’ diye bir şey söz konusu olamaz.”

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