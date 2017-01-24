UEFA’nın açıkladığı listenin zirvesinde İspanyol futbol devi Real Madrid yer alırken, Türkiye’den sadece Galatasaray 25 takımlık listede kendine yer buldu.

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nin en başarılı takımları açıklandı. 1992-93 sezonunda günümüz formatına evrilen organizasyonun 25 yıllık tarihinde en başarılı takımı Real Madrid oldu.

“5 kupa ve 319 puanla” zirvede yer alan Real Madrid’i “4 kupa ve 314 puanla” bir diğer İspanyol futbol devi Barcelona takip etti.

Listenin üçüncü basamağına adını yazdıran kulüp ise “2 kupa ve 284 puanlı” Bayern Münih oldu.

25 takımın yer aldığı listeye Türkiye’den dahil edilen tek takımı ise Galatasaray’dı… Sarı-kırmızılılar 80 puanla 23. sırada kendine yer buldu.