Caner Erkin koşulara başladı

Beşiktaş’ta uzun süredir sakatlığı bulunan Caner Erkin sahalara dönüyor…

Beşiktaş’ın, 24 Ekim 2016’da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonları kopan milli oyuncusu Caner Erkin saha antrenmanlarına başladı. Caner’in bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmanın görüntüsünü resmi twitter hesabından paylaşan Beşiktaş’ta heyecan doruğa çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar Caner’in antrenman videosuna kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum yaptı.

Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden daha kısa sürede atlatmaya başlayan Caner Erkin’in ligin son 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor.

Kendini oldukça iyi hisseden Caner’in şimdilik koşular yaptığı ve bir kaç hafta sonra top çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi.