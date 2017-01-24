Chedjou’ya af çıktı

Galatasaray’ın kupada mağlup olduğu Tuzlaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Chedjou, yeniden kadroya dahil edildi.

Galatasaray’da Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou için beklenmedik bir karar çıktı.

Takımın devre arası kampına götürülmeyen ve Florya’da çalışmalarını sürdüren Kamerunlu oyuncu, yapılan son görüşmelerin ardından affedildi.

Devre arasında stoper bölgesini Ahmet Çalık ile güçlendiren Galatasaray, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyordu. Chedjou’nun affedilmesi ile sarı-kırmızılıların stoper transferinden vazgeçmesi bekleniyor.