Demba Ba geri dönüyor

Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba’yı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

NTV Spor’un haberine göre Demba Ba, pazartesi günü Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek. Eğer herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa Demba Ba yeniden Beşiktaş’a transfer olacak. 6 aylık sözleşme imzalanacak yıldız oyuncunun Beşiktaş’a maliyeti ise olmayacak.

Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan 31 yaşındaki oyuncu 44 maçta 27 gole imza atmıştı.