Fenerbahçe, Hernanes için masada

İtalyan medyası, Fenerbahçe’nin Hernanes için Juventus ile temasa geçtiğini yazdı. İtalyanlara göre Juventus, orta sahasına takviye yaparsa transfer gerçekleşecek. Gazete, Brezilyalı futbolcunun son dönemde istediği süreleri alamadığına dikkat çekti.

La Gazetta Della Sport Juventus’un orta sahaya transfer yapması halinde Hernanes ile yollarını ayırabileceğini iddia etti. Gazete, Juventus’un Lyon’un orta saha oyuncusu Corentin Tolisso ile ilgilendiğini yazdı. Ancak haberde futbolcunun devre arasında transfere sıcak bakmadığı yönündeki açıklamalarına da yer verildi.

İtalya’nın önemli gazetecilerinden Tancredi Palmeri de sosyal medya hesabından “Fenerbahçe, Hernanes için Juventus ile temas kurdu” açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli yetkililer ise Jose Sosa defterinin de kapanmasının ardından İtalya’dan herhangi bir oyuncuyla ilgilenmediklerini belirtiyor.

31 yaşındaki orta saha bu sezon 21 haftası geride kalan Serie A’da 10 maça çıkarken bir de gol kaydetti. (Ntvspor)