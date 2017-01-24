Gaziantepspor’da yol ayrımı

Süper Lig’in son sırasındaki Gaziantepspor ile teknik direktör İbrahim Üzülmez’in yolları ayrıldı.

Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan, alınan kötü sonuçların ardından, 15. haftadan itibaren teknik direktör değişikliğine giden Gaziantepspor’a İbrahim Üzülmez de çare olamadı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında göreve başlayan 42 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Gaziantepspor’da geçirdiği 1,5 aylık süreçte 3’ü Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça takımın başında çıkan İbrahim Üzülmez, lig maçlarının tamamını kaybederken, kupada ise 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor’da teknik direktörlük için adı geçen en kuvvetli aday Katar’daki macerasına son veren Bülent Uygun…