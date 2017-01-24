Sunderland Lescott’u kiraladı

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Premier Lig’in son sırasında yer alan Sunderland, tecrübeli savunmacıyı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Sunderland, savunma hattını Joleon Lescott ile güçlendirdi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki defans oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.
5 yıl formasını giydiği Manchester City ile yollarının ayrılmasının ardından West Bromwich, Aston Villa ve AEK Atina takımlarında top koşturan Lescott, Yunan ekibinin geçtiğimiz kasım ayında sözleşmesini feshetmesinin ardından boştaydı.
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