Aziz Yıldırım’dan transfer müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, taraftarın merakla beklediği transferin bu hafta yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe, 10 numara transferi için Güney Amerika turuna çıkarken, Aziz Yıldırım taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Ser verip sır vermeyen başkan, “İsmi bugüne kadar basına hiç yansımadı. Görüşüyoruz. Bu hafta sonuna kadar bitebilir” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de transfer için hummalı bir çalışma var. Henüz sonuca ulaşılmasa da kısa bir süre içinde öncelikle 10 numara pozisyonunun çözüme kavuşması bekleniyor.

MEHMET EKİCİ’YE ÖVGÜ: “SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU”

Fenerbahçe’de transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici için Aziz Yıldırım’a transferi soruldu. Öncelikle Ekici’nin tavrını övdü. “Dik durdu, sözünün arkasında durdu” dedi. Transferi için ise “Biz 2 milyon Euro teklif ettik, bekliyoruz” ifadesini kullandı.

“SOSA YEM ATIYOR, O DEFTER KAPANDI”

Sosa içinse, “Sürekli yem atıyor. Bir geliyorum, bir gelmeyeceğim. Biz de Sosa defterini kapattık” yanıtı verdi. “Sosa terör nedeniyle Beşiktaş’tan ayrıldı. Zaten nasıl dönecek ki?” diye sorulunca Aziz Yıldırım’ın yanıtı, “Terörden kaçmamış. Eşinin Türkiye’de yaşamak istememesi gibi bir durum da söz konusu değil. Yani menajerinin söyledikleri böyle” oldu.

Seçenekler elbette Ekici ve Sosa ile sınırlı değil. Özellikle Güney Amerika’da da alternatifler var. Arjantin, Brezilya, Kolombiya’dan…

“EKSTRA BİR OYUNCA DAHA GELEBİLİR”

Aziz Yıldırım sır gibi sakladıkları transferin basında yer alıp almadığıyla ilgili, “Hayır. İsmi bugüne kadar basına hiç yansımadı. Görüşüyoruz. Bu hafta sonuna kadar bitebilir” dedi.

Fenerbahçe adına hareketli bir hafta geçecek gibi. Sadece 10 numara pozisyonu için değil ekstradan bir oyuncu daha gelebilir. Cumartesi günü de Divan Kurulu toplantısı var. Belki de Aziz Yıldırım transferi orada açıklar… (Habertürk)