Beşiktaş Ersan’ı açıkladı

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Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Ersan Gülüm’ü kiralamak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş’ın KAP açıklaması şöyle:
“Ersan Adem Gülüm’ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.”
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