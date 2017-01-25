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Beşiktaş Ersan’ı açıkladı

Yazar: Yayın Tarihi: 25 Ocak 2017

Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Ersan Gülüm’ü kiralamak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş’ın KAP açıklaması şöyle:

“Ersan Adem Gülüm’ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.”

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