Beşiktaş Ersan’ı açıkladı

Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Ersan Gülüm’ü kiralamak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş’ın KAP açıklaması şöyle:

“Ersan Adem Gülüm’ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.”