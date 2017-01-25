Coutinho 5 yıl daha Liverpool’da

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yıldız oyuncusu Philippe Coutinho’nun sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını açıkladı

Liverpool’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmeye imza atarak 2022 yılına kadar geleceğini “Kırmızılara” teslim ettiği belirtildi.

2012-13 ara transfer döneminde Inter’den transfer edilen Coutinho, Liverpool forması altında Premier Lig’in en etkileyici oyuncularından biri olarak kendini gösterdi ve 163 maçta 34 gol attı.

Yeni sözleşmeye imza atmasının ardından hislerini paylaşan Brezilyalı orta saha, “Her şeyden önce kulübüme teşekkür etmek isterim. Burada yeni bir sözleşme yapmaktan çok mutluyum. Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için daha fazla çalışacağım” diye konuştu.

Geçtiğimiz kasım ayında ayak bileğinden geçirdiği sakatlık sonrası yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan ve Premier Lig’in 21. haftasındaki Manchester United maçında formasına kavuşan Coutinho, “Sakatlık sonrası işler elbette biraz daha zorlaştı. Bir süredir oynamıyordum. Geri döndüğünüzde tabii ki aynı seviyede olmak zor, ancak takımın zafer kazanmasına yardımcı olmak için sahada iyi performanslar üretmek için her gün çok çalışıyorum. Takım olarak son birkaç maçta performansımız çok iyi değildi, ama yine de ayakta kalmaya ve savaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Liverpool formasıyla bu sezon şu ana kadar 18 maça çıkan Coutinho, takımına 6 gol 7 asistlik katkı sağladı.