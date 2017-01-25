Mehmet Demirkol’dan ilginç Sneijder yorumu

Ünlü spor yorumcusu, Galatasaray’da yaşanması muhtemel teknik direktörlük değişimini Sneijder üzerinden değerlendirdi.

Wesley Sneijder’in sistem oyuncusu olduğunu belirten Mehmet Demirkol, Galatasaray’daki muhtemel hoca değişimi konusunda şu yorumu yaptı:

“Sneijder’i memnun edecek hoca kim olabilir Türkiye’den? Fatih Terim mi? Bilmiyorum. Mustafa Denizli mi? Ondan memnun olmadığını açıklamıştı. Sneijder’i memnun edecek hoca Abdullah Avcı olur. Riekerink gidecekse, yerine gelecek hocayı Sneijder’e beğendirmek lazım. Yani normalde öyle olmaması lazım ama şu anda öyle gözüküyor.”