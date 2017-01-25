“Mesut Özil nerede?”

Arsenal tam kadro fotoğraf çektirdi; kareye girmeyen Mesut Özil, İngiliz basınında gündem oldu.

Premier Lig’de şampiyonluk yarışı veren Arsenal takımı, Burnley galibiyetinin ardından düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.Ancak Mesut Özil’in akşam yemeğine katılmaması Ada basınında büyük yankı uyandırdı.

İngilizler, yıldız futbolcunun nerede olduğunu bilmediklerini yazarken, gerçeği yazan İsveç gazetesi Aftonbladet oldu.

Gazete, Mesut Özil’in Göteborg şehrinde alışveriş yaptığını yazarken, kanıt olarak da hayranı olan bir gençle çektirdiği fotoğrafı gösterdi.

Diğer oyuncular geceye dair fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşırken, Mesut’un bu kareyi paylaşmaması da tepki çekti.

Kaynak: Hürriyet