Podolski’den kariyer rekoru

24 Erzincanspor maçında 5 kez ağları havalandıran Podolski, kariyerinde ilk defa resmi bir maçta 5 gol kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında Galatasaray ile Anagold 24 Erzincanspor, Türk Telekom Arena’da karşılaştı. Rakibini 6-2’lik skorla geçen Cim Bom, Son 16 turunda Medipol Başakşehir’in rakibi oldu. Sarı-kırmızılılar 5 gol atan Alman yıldız Podolski geceye damga vurdu.

24 Erzincanspor karşılaşmasında 5 kez ağları havalandıran Galatasaray’ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 5 gol attı.

Alman futbolcu, Anagold 24 Erzincanspor maçında attığı 5 golle bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’ndaki gol sayısını da 10’a çıkardı.

Podolski, üçüncü eleme turunda Dersimspor ile oynanan maçta 3, geçen hafta grupta yapılan Elazığspor maçında ise 2 kez ağları havalandırmıştı.

Lukas Podolski, bu sezon Spor Toto Süper Lig’in geride kalan bölümünde ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Maçın 84. dakikasında yerini Kerem Çalışkan’a bırakan Alman futbolcuya, tribünler sevgi gösterisinde bulundu.