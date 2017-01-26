Beşiktaş, Ersan Gülüm’ü kiraladı

Siyah-beyazlılar, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Ersan Adem Gülüm’ün geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla anlaşıldığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol A.Ş, Ersan Adem Gülüm’ün transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Ersan Adem Gülüm’ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2016-2017 sezonu için 400.000 euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.”