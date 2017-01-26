Chapecoense için oynadılar

Brezilya ile Kolombiya milli takımları, geliri Chapecoense uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailesine bağışlanacak maçta karşı karşıya geldi.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Nilton Santos Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-0 Brezilya’nın üstünlüğüyle sona erdi. Karşılamada 7 yıl aradan sonra yeniden Brezilya Milli Takımı’na çağrılan eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Ribas da forma giydi.

Bolivya’nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya’nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense takımı teknik heyet ve oyuncuları dahil 77 kişinin (9’u mürettebat, 68’i yolcu) bulunduğu uçak dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.