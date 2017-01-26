İngiliz basını, Hollanda ligi ekiplerinden Twente’de kiralık forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

İngiliz gazetesi Daily Mail’in Enes Ünal’ı tanıttığı haberde milli oyuncu hakkında ilginç ifadelere yer verildi. “Zlatan Ibrahimovic gibi oynuyor, Johnny Depp’e benziyor ve Hollanda’da taraftarlarını mutlu etmek için goller atıyor” başlığıyla verilen haberde genç oyuncunun Bursaspor altyapısındaki başarılı performansına dikkat çekildi. Haberde ayrıca Manchester City’den Twent’ye kiralanan Enes’in Premier Lig için yakın zamanda hazır hale geleceği de ifade edildi.

Enes Ünal bu sezon Twente formasıyla şu ana kadar 17 lig maçında 10 gole imza attı.