Mourinho’ya komisyon suçlaması

Ünlü menajer Pedro Bravo, teknik direktör Jose Mourinho’nun oyuncu transferlerinden komisyon aldığını öne sürdü.

Mourinho’nun Inter’de çalıştığı dönemde ilişkileri olduğunu belirten Bravo, Mourinho’nun oyuncu transferlerinden komisyon aldığını iddia etti. İspanyol menajer açıklamasında, “Mourinho, Inter’e imza attıktan sonra Diego Capel için anlaşmıştım. Ancak Mourinho ile görüştükten sonrasında Quaresma’yı tercih ettiler, onunla imzaladılar. Mourinho transferden komisyon alıyor” ifadelerini kullandı.

“ALDI AMA OYNATMADI”

Oyuncusu Pedro Leon’un Real Madrid’de Mourinho ile anlaşamadığını da kaydeden Bravo, “Pedro bana, Mourinho ile konuşmanın zor olduğunu söylüyordu. Sonra onu genç takıma göndermek istediler. Mourinho’ya, İspanya’da işçi hakları olduğunu ve bunu yapamayacağını belirttim. O da ‘Tamam, ama yine de oynamayacak’ dedi” diye konuştu.