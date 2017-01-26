“Podolski’nin kalmasından yanayım”

Süper Lig’de oynayacakları Akhisar Belediyespor maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, transfer çalışmaları ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Lukas Podolski hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Hollandalı teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Beşiktaş maçını konuşmak için daha erken. Ama tabi ki direkt rakibimiz olan Beşiktaş’la evimizde oynamak avantaj.

Bir transfer daha, eğer Podolski ayrılırsa yapılma ihtimali var. Podolski’den memnunum, çok üst düzey bir oyuncu. Gönlüm Podolski’nin kalmasından yana. Biz hazırlıklıyız, kış döneminde o kalitede oyuncu getirmek kolay değil. Podolski’nin ne düşündüğünü biliyorum. Onu şu konuda takdir etmek istiyorum, aklı tamamen bizde, yüzde 100’ünü veriyor.

Elimdeki kadroya çok güveniyorum. Bizi dinleyen bir takım var. Transfer olmasa da kadrodan memnunum.

Galatasaray’ın parasını çöpe atamayız. Transferde çok dikkatli atmamız lazım adımları. Bu yönde çalışıyoruz.

Eren çok kaliteli bir forvet. Lige çok iyi başladı. Formunu bulacaktır. Kanat oyuncularımızın Eren’i daha çok beslemesi lazım.”