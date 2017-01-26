Real Madrid kupaya havlu attı

İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Celta Vigo ile 2-2 berabere kalan Real Madrid kupadan elendi.

İlk maçta evinde 2-1’lik skorla yenildiği Celta Vigo deplasmanına Bale, Modric, Carvajal, Marcelo, James, Pepe gibi önemli oyuncularından yoksun çıkan Real Madrid’in çabası tur için yeterli olmadı.

Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Zidane’ın öğrencileri, çeyrek final aşamasında kupaya veda etti.

Zorlu eşleşmeyi geçerek kupada son dört takım arasına kalmayı başaran Celta Vigo’nun gollerini Danilo (44′ KK), Wass (85′) atarken, Real Madrid’in sayıları ise Ronaldo (62′) ve Vazquez’den (90′) geldi.

Kupanın diğer yarı finalistleri Atletico Madrid ve Alaves olurken, yarı final vizesi alacak son takım Barcelona ile Real Sociedad arasında oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.