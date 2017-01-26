“Salih Sevilla’ya gitse dünya yıldızı olurdu”

Mehmet Demirkol, gündemin öne çıkan transfer haberlerini ve biten transferleri değerlendirdi.

NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında, Mandzukic transferi için ortaya atılan rakamların çılgınca olduğunu ifade eden Mehmet Demirkol, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Demirkol’un açıklamaları:

HERNANES YAPSA ORTALIK YIKILIRDI…

Salih’in dün yaptığı işleri gelip Hernanes yapsa ortalık yıkılırdı. Salih’i Roma çok istedi. Acayıp bir teklifle geldiler… Türkiye’de alt yapıdan yetişen bir oyuncuya böyle yüksek bir teklifle gelinmesi çok beklenilen bir şey değil. Dükkan iyi değil çünkü…

SEVİLLA’YA GİTMİŞ OLSAYDI…

Roma’dan gelen teklif çok etkileyiciydi. Ama Türkiye’den İtalya’ya bu yaşta gidilmez. Baktığın zaman İspanya’ya yolladığın zaman uçuyor futbolcu, bak Emre Çolak’a. Salih mesela Sevilla’ya gitmiş olsaydı dünya yıldızı olurdu. Türkiye’den İngiltere’ye de mesela her zaman olur. Tugay hoca Türkiye’de futbolu bırakmıştı neredeyse gitti 10 sene oynadı İngiltere’de ve efsane oldu orada.

ADVOCAAT 10 NUMARA ARAMIYOR

2 aylık 10 numara muhabbeti üzerine şuan geldiğim noktada netleştim. Advocaat 10 numara aramıyor, iki yönlü bir ortasaha arıyor. Hernanes dışında çıkan isimlerin hiçbirisi 10 numara değil çünkü…

SÜREKLİ KİRALAMA İŞİ SIKINTI YARATABİLİR

Beşiktaş’ın bu kiralama işi gelecekte can sıkabilir. Elinde bonservisine sahip olduğun genç oyuncu yok neredeyse ya 30 yaş üstü bonservisi var ya 30 yaş altı bonservisi yok. Bu ileri vadede sıkıntı yaratabilir. Maddi gücün olacak elinde kaynağın yok… Uzun vadeli bir uyarı sadece.

MANDZUKIC’İ SATAMAZSIN O YAŞTA…

60 milyon liradan fazla bir paradan bahsediyoruz. Çok çılgınca işler bunlar, hiç ders almıyoruz bu kriter falan umrumuzda değil. Stattan aldığın bütün geliri Mandzukic’e mi verelim? Mandzukic şu yaşta… Yüksek bonservis vermen lazım bir daha da satamazsın o yaşta. Yüksek bonservis veriyorsan satılabilir olmalı kulüplerimizin bunu yapması lazım. Avrupa kurala uy diyor bize. Sürekli sopa yiyoruz bu işten…

RODALLEGA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR

Rodallega çok şeyi değiştirir Trabzon’da. Pek görünmüyor gibi duruyor ama Olcay’ın ortasaha geçişleri çok işe yaradı mesela. Trabzon’un yapamadığı bir şey vardı. Ersun Yanal stili kapandığın zamanlardaki ileriye hızlı çıkış. Olcay bunu çok güzel halletti. Rodallega’da ön tarafta bunu yapabilir. Sırtı dönük oyunda çok işe yarayacak. Bu oyuna Mehmet Ekici’yi döndürmek lazım küstürmemek lazım. Reddetmemek lazım.

JUN SUK’UN SIFIR GOL ATMASI MANTIKSIZ

Jun Suk’u 3-4 sene sonra ‘bu adamı nasıl oynatamadık’ diye hatırlayabiliriz. İngiltere’de bir takımla tık tık atarsa… 18 maçta sıfır gol olcak şey değil. Bu oyuncu iyi oyuncu zaten scout ekibinin izleyip beğendiğini Portekiz’de falan da bu şekilde yer almış, öyle bir oyuncu Her yerde düşünülmüş. Sıfır gol mantıksız.

Kaynak: Hürriyet