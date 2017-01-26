Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri

“Salih Sevilla’ya gitse dünya yıldızı olurdu”

Mehmet Demirkol, gündemin öne çıkan transfer haberlerini ve biten transferleri değerlendirdi. NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında, Mandzukic transferi için ortaya atılan rakamların çılgınca olduğunu ifade eden Mehmet Demirkol,...