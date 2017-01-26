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Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri

Yazar: Yayın Tarihi: 26 Ocak 2017

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çapraz olarak birbiriyle eşleşti. Kupada son 16 turu maçları 5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İşte eşleşmeler:
Beşiktaş – Fenerbahçe
Başakşehir – Galatasaray
Akhisar Belediyespor – Gümüşhanespor
Konyaspor – Ümraniyespor
Gençlerbirliği – Kayserispor
Kasımpaşa – Osmanlıspor
Şanlıurfaspor – Rizespor
Tuzlaspor – Sivasspor

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