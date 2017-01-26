Vissel Kobe’den Podolski için Galatasaray’a yeni teklif

Lukas Podolski’yi kadrosuna katmak isteyen Vissel Kobe Kulübü, Galatasaray’a yaptığı teklifi artırdı.

Japonların 3 milyon Euro’luk resmi teklifine “5 milyon Euro istiyoruz” diye yanıt veren Galatasaray’a Vissel Kobe yine beklediği teklifi yapmadı. Hürriyet’in haberine göre Japon kulübü, bu sabah Galatasaray’a 3.5 milyon Euro’luk yeni teklif sundu.

Galatasaray, Vissel Kobe kulübünün yeni teklifine şimdilik hiçbir yanıt vermedi. Sarı-kırmızılılar şu anda Lukas Podolski’nin yerine forvet arayışı içinde… Bu arayışlara göre Galatasaray yönetimi, Japon kulübüne geri dönüş yapacak. Japonya’da transfer takviminin 1 Mart’a kadar sürmesi nedeni ile Galatasaray’ın acele etmesi beklenmiyor.